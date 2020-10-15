В Харькове сегодня начнут отопительный сезон. Тепло начнут подавать в различные объекты, в том числе и жилые дома.

Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета.

С 15 октября начнется подача тепла в в больницы, учреждения образования, другие объекты социально-культурной сферы, а также в жилые дома.

В области отопительный сезон стартует после трех дней со среднесуточной температурой воздуха ниже +8 градусов.

Напомним, главный инженер «Николаевгаза» Алексей Рубский рассказал, что у предприятия есть задолженность по заработной плате работникам из-за чего отопительный сезон в городе находится под угрозой срыва.