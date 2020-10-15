Сегодня, 15 октября, в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней сотрудники Ингульского районного отделения полиции пришли с обысками.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал Депутат Николаевского областного совета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин.

По словам Юрия Кормышкина, правоохранители пришли с целью найти нарушения в процедуре проведения ремонтных работ в одном из отделений больницы, которые выполняются за деньги неравнодушных бизнесменов города и области.

— Сегодня к директору «Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний» Светлане Федоровой ворвались с обыском следователи и оперуполномоченные Ингульского райотдела города Николаева — чтобы найти несуществующие правонарушения. Местная власть в период, когда все врачи борются за жизнь пациентов, вместо помощи им через правоохранительные органы устраивает травлю руководства и полностью парализует работу больницы. Это заслуга Светланы Федоровой как руководителя — привлечение бизнесменов, помогающим больным и врачам. Но вместо благодарности ее тягают по допросам и устраивают обыски! Из-за действий правоохранителей работа в больнице парализована, это безответственно и не безопасно в эпицентре вируса Covid-19 устраивать политические разборки, — заявил Юрий Кормышкин.

Он также отметил, что считает данные действия правоохранителей давлением на партию «Наш Край» и призвал президента обратить свое внимание на эту ситуацию и прекратить нарушение закона с их стороны.

— Обыск в Николаевской областной инфекционной больнице — это прямое политическое давление на партию «Наш Край». «Наш край» требует от Президента УкраиныВладимира Зеленского, как гаранта Конституции остановить беспредел в Николаевской области, устроенный местной властью, неспособной законным и честным путём бороться на выборах. Партия требует вмешаться в ситуацию, защитить главврача и коллектив больницы, а также законное право жителей Николаевской области получать медицинскую помощь и не страдать от произвола, который устраивает власть. Не позволяйте вашим сторонникам на местах порочить ваше имя и репутацию! — отметил Юрий Кормышкин.

Напомним, ранее главного врача Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Федорову вызывали на допрос в Национальную полицию из-за начала ремонтных работ третьего отделения больницы.

Также напомним, что Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций запретил проводить ремонтные работы в одном из отделений «Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний».