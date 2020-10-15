Президент Украины Владимир Зеленский обратится к Верховной Раде на заседании 20 октября с традиционным ежегодным посланием, в котором озвучит стратегические направления развития страны.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель передает Украинской правде.

— 20 октября президент Владимир Зеленский обратится в парламент с традиционным ежегодным посланием, в котором определит стратегические направления развития страны, — сказала Юлия Мендель.

Пресс-секретарь отметила, что послание должно было быть в апреле, но было перенесено в связи с ухудшением пандемической ситуации.

Напомним, что 13 октября Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.