Глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин сообщил об обыске в Николаевской областной инфекционной больнице.

На своей странице в Facebook он заявил, что это прямое политическое давление на партию «Наш Край».

— Сегодня к директору КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлане Федоровой ворвались с обыском следователи и оперуполномоченные Ингульского райотдела города Николаева, чтобы найти несуществующие правонарушения. Местная власть в период, когда все врачи борются за жизнь пациентов, вместо помощи им через правоохранительные органы устраивает травлю руководства и полностью парализует работу больницы, – написал он.

Юрий Кормышкин подчеркнул, что привлечение бизнесменов, помогающим больным и врачам — это заслуга Светланы Федоровой как руководителя больницы.

— Но вместо благодарности ее тягают по допросам и устраивают обыски! Из-за действий правоохранителей работа в больнице парализована, это безответственно и не безопасно в эпицентре вируса Covid-19 устраивать политические разборки, – возмутился глава партии.

Юрий Кормышкин сообщил, что «Наш край» требует от Президента Украины Владимира Зеленского как Гаранта Конституции остановить беспредел в Николаевской области, устроенный местной властью, неспособной законным и честным путём бороться на выборах.

— Партия требует вмешаться в ситуацию, защитить главврача и коллектив больницы, а также законное право жителей Николаевской области получать медицинскую помощь и не страдать от произвола, который устраивает власть. Не позволяйте вашим сторонникам на местах порочить ваше имя и репутацию!, – обратился Юрий Кормышкин.

Он также отметил, что совсем скоро, на выборах 25 октября, жители Николаевской области дадут оценку неадекватным действиям власти.

— Команда «Нашего края» будет бороться за интересы каждого жителя Николаевщины, а также отстаивать интересы главврача и коллектив больницы Светланы Федоровой до конца! Вместе с поддержкой людей мы победим, а нынешняя областная власть ответит за свои действия перед законом и своим народом! Не надейтесь уйти безнаказанными!,– резюмировал он.

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