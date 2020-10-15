Кандидат на должность городского головы Нового Буга Александр Бондарь рассказал о целях, которые поставил перед собой и почему решил идти вместе с командой «Европейской солидарности».

Об этом сообщает пресс-служба партии.

По словам политика, если избиратели вновь доверять ему представлять их интересы, он вместе с командой «Европейской солидарности» будет делать все для того, чтобы каждое село и город николаевщины развивались и становились комфортными для людей.

— Я пять лет был депутатом Николаевского областного совета. Спросите у любого, подходить ко мне по каким-то взяткам, или схемам — напрасно. Все потому, что я работаю для того, чтобы каждый из вас жил достойной жизнью, чтобы наши села и города Николаевщины стали успешными и красивыми. Доверите работать дальше и мы с командой Европейской солидарности сделаем намного больше! Защитим и приумножим! — заявил Александр Бондарь.

пресс-релиз