Исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение об уменьшении срока действия проездного билета в электротранспорте с 30 до 15 дней.

Такое решение было принято сегодня, 15 октября, на заседании исполкома, пишут НикВести.

В частности, с 20 октября проездной билет на 15 календарных дней будет стоить:

на трамвай и троллейбус — 160 гривен;

на трамвай — 125 гривен;

на троллейбус — 125 гривен.

Напомним, что в Украине билеты на поезда пассажиры смогут покупать за 90 дней до даты отправления.