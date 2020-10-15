Исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение об уменьшении срока действия проездного билета в электротранспорте с 30 до 15 дней.
Такое решение было принято сегодня, 15 октября, на заседании исполкома, пишут НикВести.
В частности, с 20 октября проездной билет на 15 календарных дней будет стоить:
Напомним, что в Украине билеты на поезда пассажиры смогут покупать за 90 дней до даты отправления.
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Исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение об уменьшении срока действия проездного билета в электротранспорте с 30 до 15 дней.
Такое решение было принято сегодня, 15 октября, на заседании исполкома, пишут НикВести.
В частности, с 20 октября проездной билет на 15 календарных дней будет стоить:
Напомним, что в Украине билеты на поезда пассажиры смогут покупать за 90 дней до даты отправления.