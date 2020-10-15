Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября посетит с рабочим визитом Турцию. Он проведет встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.

Стороны обсудят взаимоотношения между Украиной и Турцией, а также подпишут ряд двусторонних документов.

Напомним, Украина и Турция планируют подписать новое военное соглашение. Ожидается, что документ будет подписан уже на этой неделе. Ранее сообщалось, что официальный визит Зеленского в этой страны запланирован на конец недели.

Как известно, Минобороны Украины планирует закупить в Турции и поставить на вооружение в ВСУ 48 беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.