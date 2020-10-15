Избиратели на местных выборах своими голосами дадут оценку работе президента Владимира Зеленского и его команды.

Об этом заявил руководитель Николаевской областной организации политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Загородний, комментируя размешенные в Николаеве билборды с лозунгом «Наша команда — это наши избиратели», сообщили в пресс-службе политсилы.

— «Оппозиционная платформа - За жизнь» — всеукраинская партия, которая отстаивает и гарантирует защиту прав всех граждан Украины. Мы благодарны каждому избирателю за многолетнюю поддержку, открытую политическую и жизненную позицию. Я обращаюсь к нашим избирателям, потому что наш избиратель – наша команда. Именно голоса наших избирателей на местных выборах 25 октября 2020, отправят в отставку некомпетентную Зе-власть и этим дадут свой ответ псевдоопросу Президента Зеленского, - сказал Юрий Загородний.

Ранее сообщалось, что глава «ОПЗЖ» на Николаевщине Юрий Загородний предложил лидерам партий подписать кодекс «О честных выборах».