Юрий Загородний, руководитель партии "ОПЗЖ" в Николаевской области

Народный депутат, руководитель Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний предложил лидерам других политических сил подписать кодекс «О честных выборах».

Об этом идет речь в его обращении к к руководителям областных организаций политических партий Николаевщины, которые участвуют в местных выборах.

Юрий Загородний отметил, что менее чем за две недели до окончания избирательной кампании её ход совсем не напоминает демократическое соревнование разных политических платформ, взглядов и идеологий.

— Сложившийся известный альянс двух партий даже предпринял попытку не допустить партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» к участию в выборах. Партию, которая по всем опросам лидирует по уровню доверия жителей города Николаева и области. Нам пришлось отстаивать свои права, как и права наших избирателей — в суде, — отметил он.

Политик добавил, что некоторые избирательные штабы активно используют «грязные» технологии, а это может в дальнейшем привести и к фальсификациям результатов голосования.

— К сожалению, грязные технологии, которые позволяют себе некоторые избирательные штабы, сегодня скорее правило, чем исключение. Более того, нечестные кампании, как правило, заканчиваются как минимум попытками прямых фальсификаций результатов волеизъявления граждан. Несмотря на то, что это является уже нарушением Закона и несет за собой уголовную ответственность. Я оставляю это на совести тех, кто такими методами пытается завоевать доверие избирателей и попасть во власть, — подчеркнул Юрий Загородний.

От имени политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» он обратился ко всем участникам избирательного процесса, которые «придерживаются канонов законности и демократии, чести и совести».

Юрий Загородний предложил руководителям территориальных организаций партий в трёхдневный срок подписать кодекс «О честных выборах», который будет содержать всего один пункт.

— Политическая сила идет на выборы, чтобы сделать жизнь людей лучшей: здоровой, безопасной и комфортной. Обязуется вести избирательную кампанию честно и уважительно ко всем участникам избирательного процесса. Не допускать некорректных выпадов, оскорблений и инсинуаций в отношении оппонентов. А также предпринять все меры, чтобы не допустить искажений результатов голосования в избирательных комиссиях. Избиратели Николаевщины достойны того, чтобы принимать решение на основании авторитета, позиции и программ кандидатов и партий, — процитировал он документ.

Лидер облорганизации «ОПЗЖ» добавил, что официальное обнародование заявления партийными организациями о присоединении к кодексу «О честных выборах» предлагает считать фактом поддержки и присоединением к нему.

Напомним, 29 сентября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия не приняла решение о регистрации списка кандидатов в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В свою очередь «ОПЗЖ» обратилась в суд, который своим решением обязал горизбирком принять решение по этому вопросу. 5 октября было принято решение зарегистрировать список кандидатов от «ОПЗЖ».

В связи с этим «Слуга народа» подала иск об отмене решения горизбиркома о регистрации. Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска партии «Слуги народа».

«Слуга народа» подала апелляцию и проиграла. После Юрий Загородний предупредил оппонентов отказаться от попыток исказить результаты местных выборов.