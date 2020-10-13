Юрий Загородний, руководитель партии "ОПЗЖ" в Николаевской области

Пятый апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о законности регистрации списков партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на выборах в Николаевский городской совет, сообщил народный депутат, руководитель Николаевской областной организации партии Юрий Загородний.

— На этом этапе все попытки антинародного альянса «Слуга Солидарности» не допустить участия нашей партии в выборах успешно провалились.Никто и не сомневался, что наши политические оппоненты пойдут до конца и подадут апелляцию на законное решение суда. Честно говоря, я их даже понимаю. Им придется отвечать перед своими хозяевами за провал избирательной кампании, когда уже очевидно, что результат «Оппозиционной платформы – За Жизнь» будет большим, чем партий «альянса» вместе взятых. Могу успокоить, что в этом провале главная вина на верхушке власти, которая продолжила антинародную политику своих «папередников». Ну а тот хаос и саботаж в горизбиркоме, инспирированный этой шайкой во главе с представителем партии власти, и с помощью которых пытались сорвать регистрацию наших списков – я даже комментировать не хочу. Как и говорить о морали людям, которые напрочь её лишены, - сказал Юрий Загородний.

Он также предупредил оппонентов отказаться от попыток исказить результаты местных выборов.

— Хочу только предупредить, так как не исключаю, что воля избирателей может быть вами искажена уже после выборов, наш Закон – весьма суров к подобного рода преступлениям. Поэтому просто прошу: не подставляйте ни в чём неповинных людей, - сказал Юрий Загородний.

Ранее сообщалось, что Напомним, 29 сентября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия не приняла решение о регистрации списка кандидатов в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В свою очередь «ОПЗЖ» обратилась в суд, который своим решением обязал горизбирком принять решение по этому вопросу. 5 октября было принято решение зарегистрировать список кандидатов от «ОПЗЖ». В связи с этим «Слуга народа» подала иск об отмене решения горизбиркома о регистрации. Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска партии «Слуги народа».