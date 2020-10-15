Финансовая децентрализация дает большие возможности, но некомпетентность городской власти их нивелирует.

Так лидер областной организации партии «За майбутнє», городской голова Николаева в 2013-15 гг. Юрий Гранатуров охарактеризовал финансовую сторону реформы децентрализации в эфире общеукраинского телеканала ZIK.

– Сегодня местные бюджеты несоизмеримы с тем, что было прежде, они выросли в разы, – отметил Юрий Гранатуров. – Первые плюсы децентрализации мы увидели еще в середине 2015 года, когда город получил 250 млн. грн. дополнительных бюджетных поступлений. В соответствии с тогдашними приоритетами развития мы запустили целый ряд городских программ, приобрели большое количество общественного транспорта и различной коммунальной техники, и многое-многое другое, - говорит Юрий Гранатуров.

Однако, по мнению Юрия Гранатурова, не все лидеры местных громад умеют решать вопросы таким образом, чтобы сбалансировать бюджетный процесс в соответствии с существующими приоритетами.

– Еще не так давно мы работали с крайне ограниченным бюджетом, а сегодня ряд громад с огромными бюджетами работать не могут и не умеют в силу непрофессионального подхода и популистских действий. Ели суммировать, к примеру, бюджет последних 5 лет в городе Николаеве, то это около пяти миллиардов гривен. Но увидеть эти деньги в виде реализованных проектов невозможно. Потому что очень много популизма, много размазывания бюджета как каши по тарелке, очень много депутатских «хотелок». Поэтому использовать нынешний немалый бюджет эффективно можно только при профессиональном подходе, при отсутствии политического противостояния, при способности лидеров местных громад решать вопросы таким образом, чтобы балансировать бюджетный процесс и самые острые нужды громады, - отметил он.

Напомним, на должность мэра Николаева от политической партии «За майбутнє» будет баллотироваться Николаевский городской голова 2013-2015 годов, депутат горсовета Юрий Гранатуров.