За месяц в территориальных избирательных комиссиях Николаевской области произошло 43 замены. Больше всего членов ТИК были заменены от партии «Батькивщина». Чаще всего менялся состав Николаевской городской избирательной комиссии.

Об этом сообщает гражданская сеть «Опора».

«Опора» проанализировала замены в 14 ТИК Николаевской области с 14 сентября по 14 октября. Наибольшее количество членов комиссий заменила партия «Батькивщина» — семь. Пять замен сделала партия «Европейская солидарность», еще четыре — партия «За будущее». Партия «Слуга народа» заменила трех членов комиссий.

По две замены сделали следующие партии: «Успешная Украина», Партия прогресса, «Социальная справедливость», «Оппозиционная платформа — За жизнь», Пиратская партия Украины, «Новая политика», Либеральная партия Украины.

По одному разу членов ТИК заменяли десять партий: «Сила людей», «Требуем перемен», «Блок Саакашвили», «Блок Дмитрия Голубова», «Всеукраинский народный союз», Селянская партия Украины, «Счастливая Украина», «Конгресс украинских националистов» , «Движение за реформы», «Новая жизнь».

Больше замен произошло в составе Николаевской городской ТИК. Здесь за месяц заменили 15 членов комиссии. По четыре замены состоялось в Николаевской областной, Вознесенской и Снигиревской городских ТИК, три — в Вознесенской районной ТИК. За месяц ни одной замены не было сделано в Баштанской районной и Баштанской городской ТИК.

В течение месяца были заменены пять членов руководящего состава комиссий. Так, в Николаевской районной ТИК председателем комиссии стал Дмитрий Войченко — от партии «За будущее», в Николаевской городской ТИК обязанности секретаря комиссии взяла на себя Ирина Высоцкая — от партии «За будущее». В Новоодесской городской ТИК заместителем главы комиссии стала Тамара Бельдий — от партии «Слуга народа». В Первомайской городской ТИК в результате замены секретарем комиссии стала Валентина Немченко — от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», а в Снигиревской городской ТИК Любовь Филоненко — от партии «Слуга народа».

Напомним, Центральная избирательная комиссия 8 октября внесла изменения в состав Николаевской городской избирательной комиссии. Согласно принятому решению, были заменены секретарь комисси и 2 членов горизбиркома Николаева.