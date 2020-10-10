Центральная избирательная комиссия в четверг, 8 октября, внесла изменения в состав Николаевской городской избирательной комиссии.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЦИК, пишут НикВести.

Согласно принятому решению, были заменены секретарь комисси и 2 членов горизбиркома Николаева.

В частности партия «За майбутнє» сменила секретаря комиссии Юлию Паскаль. Вместо нее партия подала в ЦИК кандидатуру Ирины Высоцкой.

В свою очередь, партия «Европейская солидарность» сменила Максима Бурякова и Ирину Домарацкую. Отметим, что последнюю неделю они игнорировали заседания комиссий. Вместо них в комиссию включены Игорь Семенов и Анна Кучарова.

Напомним, члены Николаевской городской избирательной комиссии обвиняли главу комиссии Татьяну Павлову («Слуга народа») в саботаже и препятствовании избирательному процессу.

Ранее Николаевская городская избирательная комиссия не могла провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс.

2 октября Николаевский окружной административный суд обязал Николаевскую городскую территориальную избирательную комиссию принять решение об отказе либо регистрации списка кандидатов политсилы в депутаты горсовета. Решение суда вступило в силу 5 октября.

В этот же день горизбиркомом было принято решение зарегистрировать список кандидатов от «ОПЗЖ». После этого «Слуги народа» подала иск о признании решения недействительным.

7 октября Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска партии «Слуги народа» и признал решение горизбиркома о регистрации списка кандидатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» законным.