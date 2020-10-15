Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Инна Макарова считает, что реконструкция Физкультурно-оздоровительного комплекса на Намыве в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство» даст возможность детям заниматься спортом в комфортных условиях.

Об этом пишет пресс-служба партии «Слуга народа».

Инна Макарова считает, что в спальных районах города должно быть больше таких объектов, как ФОК, чтобы у детей была возможность заниматься спортом.

— Я считаю, что любые объекты, от малых архитектурных форм до грандиозных спортивных сооружений важны для города. Каждый объект найдет своего клиента и чем больше социальные объекты будут располагаться внутри жилых микрорайонов, тем здоровее и правильнее будет развиваться наше молодое поколение, - сказала Инна Макарова.

При этом она отметила, что содержанием спортивных объектов должна заниматься местная власть, поскольку найти спонсоров очень сложно.

— Проблему содержания спортивных сооружений можно решать только на уровне местного, областного бюджета, потому что спонсоров для содержания таких спортивных объектов, к сожалению, очень мало, поэтому власть должна взвалить это на свои плечи, поскольку это вложение в здоровье наших детей, - сказала Инна Макарова.

Также она указала, что благодаря реконструкции ФОКа в рамках программы «Большое строительство» дети микрорайона смогут посещать различные секции и заниматься в комфортных условиях.

— Очень хорошо, что появилась программа «Большое строительство». Помимо строительства дорог, больницу, в эту программу входит также продолжение строительства незавершенных спортивных объектов. Надеюсь, что в следующем году с помощью финансирования этой программы ФОК реально будет сдан в эксплуатацию и молодежь, подростки, дети нашего микрорайона будут с большим удовольствием посещать различные секции. Наконец-то дети будут заниматься спортом в комфортных условиях, - сказала Инна Макарова.

Напомним, что кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Инна Макарова рассказала о планах перезапустить многие процессы в регионе.