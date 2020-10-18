В первый год работы в Николаевском горсовете команда партии «Слуга народа» планирует провести инвентаризацию городской земли. По их данным, бюджет города недополучает порядка 250 миллионов гривен, согласно действующим договорам аренды.

Об этом в эфире шоу «Битва за город» рассказал кандидат в депутаты в Николаевский горсовет от партии «Слуга народа» Виталий Ким.

Кандидат в депутаты в Николаевский горсовет от партии «Слуга народа» Виталий Ким

— Если говорить о том, что мы сделаем в первый год точно, я бы хотел проинвентаризировать все земельные участки, все договора аренды. По моим данным, там сейчас 13 тысяч договоров аренды земли. 250 миллионов гривен недополучает городской бюджет по договорам аренды земли сейчас. Договор есть, землю отдали, а денег нет, — сказал Виталий Ким.

В планах «Слуги народа» провести также аудит структуры Николаевского горсовета с тем, чтобы определить четкие обязанности и полномочия.

По словам Виталия Кима, сейчас в горсовете принимают решения те, кто находится ближе всего к мэру Александру Сенкевичу.

— Тот человек, который ближе в Федоровичу (Александр Сенкевич, — прим.), тот и решает вопросы. Это же неправильно. Должна быть структура, четко выверенная, где каждый отвечает за свое направление. Я бы хотел, чтобы за первый год мы навели порядок в самом городском совете, и чтобы мы разобрались, как оно должно работать на самом деле. Должны быть предприятия, у которых есть функционал и прямые обязанности. Например, как КП «Парки». Нужно разделить полномочия и делегировать все от первого лица — каждый должен заниматься своим делом, — сказал Виталий Ким.

Отдельное внимание в партии хотят уделить работе сети социальных магазинов и аптек в разных районах города.

— Я бы хотел, чтобы в городе работала сетка социальных магазинов и аптек. После того, как инвентаризируется имущество, которое есть на балансе города, можно сказать, можно ее сделать или нет. У нас есть возможность, вертикаль власти. Может прийти оператор, который на 5 лет даст инвестиции или мы его освободим от аренды. Это важно для горожан, — отметил Виталий Ким.

По мнению Виталия Кима, в Николаеве также стоит заняться парками и озеленением. Он считает, что город имея водный ресурс, остается «грустным и желтым.»

— На наш город грустно смотреть. Вроде бы мы на двух речках стоит, вроде бы у нас столько влаги, бери да расти трава и деревья. А у нас все такое грустное, желтое, — сказал Виталий Ким.

Напомним, ранее Виталий Ким заявил, что мэр Александр Сенкевич мог бы лучше справится со своими обязанностями.