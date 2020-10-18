Лидер избирательного списка партии «Миколаївці» на выборах в Николаевский городской совет Игорь Дятлов рассказал о том, почему принял решение не участвовать в мэрской гонке, а сконцентрироваться на формировании команды местной политической силы.

Об этом Игорь Дятлов рассказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести 16 октября.

Отвечая на вопрос ведущего, Игорь Дятлов рассказал, что встречался с избирателями, и большинство из них обращались к нему с тем, чтобы он пошел на выборы мэра Николаева. Но при этом, по словам Игоря Дятлова, выбирая между его участием в выборах городского головы и формированием в Николаеве местной партии, избиратели выбирали второй вариант. А потому Игорь Дятлов принял решение поступиться личными амбициями ради местной политической партии.

— В 2015 году во втором туре я выиграл выборы мэра, и многие знают, и я показывал документы в подтверждение того факта, что второй тур был сфальсифицирован против меня. Что касается моей работы за 2015 - 2020 года: она вместилась вот в этот небольшой отчет. Это моя работа как депутата городского совета, руководителя команды, то, что было сделано в условиях оппозиции за 5 лет. Если вопрос заключается в том, хотели ли люди, чтобы я еще раз баллотировался в мэры - да. И когда я встречался с людьми на улицах, во дворах, на встречах, большинство людей обращались ко мне с тем, чтобы я пошел на выборы мэра. Но вместе с тем, вопрос, который я задавал людям, и этот вопрос задавали депутаты и представители нашей общественной организации «Теплый дом» заключался в том: нужно ли сегодня ставить во главу угла амбиции одного человека и идти на выборы мэра, или же нужно дать возможность николаевцам иметь собственную партию, которая называется «Партія Миколаївці» и дать возможность николаевцам выбирать партию, которая не зависит от принятия решений в Киеве или в других городах. И здесь мнение было однозначным, что нужно формировать партию «Миколаївці». Для того, чтобы сформировать новую партию, новые силы - для этого нужно было стать объединителем и объединением, - сказал Игорь Дятлов.

Игорь Дятлов

Политик отметил, что поддерживает Александра Садыкова, который баллотируется на пост Николаевского городского головы от партии «Миколаївці».

— То предложение, которое озвучивал Александр Валерьевич Садыков, сегодня кандидат в мэры от партии «Миколаївці», я считаю, что у всех были такие возможности, но озвучил только один человек - Александр Садыков. И я посчитал, что будет честно, справедливо и правильно по отношению к николаевцам, чтобы в мэры города пошел тот опытный профессионал и управленец, который стал стержнем объединения. Я считаю, что это решение правильное, - сказал Игорь Дятлов.

Ранее сообщалось, что Александр Садыков считает, что партия «Миколаївці», которую он представляет, отличается от других тем, что у нее нет руководства в Киеве, либо других городах страны, которое будет давать указания и влиять на принятие решений.