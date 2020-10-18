Кандидат в мэры Николаева от партии «МИКОЛАЇВЦІ» Александр Садыков показал, чем можно накормить школьников на выделяемые мэрией деньги, разработав и приготовив альтернативное меню.

Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

Результат эксперимента показал, что детей можно кормить полезной едой, даже на ту сумму, которую выделяют на питание школьников.

Александр Садыков также поднял вопрос о необходимости внедрения системы контроля качества питания, предложив свой вариант того, как это можно воплотить в жизнь.

— Оказалось, что на 11 гривен можно детей накормить полезно, потому что я готовил полезную еду. Понятно что это единичный эксперимент и кормление в масштабах города – это достаточно сложный процесс, а самое главное – процесс контроля, будут ли придерживаться таких стандартов и дальше КОП (комбинат общественного питания) и школьные столовые. Но мы живем в 21 веке. И если раньше было сложно, то сейчас это достаточно просто, в игровой форме можно попросить детей фотографировать в специальной программе те блюда, которые они получают на обед или на завтрак. Программа будет сопоставлять с теми стандартами, которые в нее заложены., — сказал Александр Садыков.

Он рассказал, что программа эта не будет стоить больших денег и ее можно создать в течение двух-трех месяцев, чтобы внедрить тотальный контроль за питанием наших детей в школах.

— Мы есть то, что мы едим. Особенно в детстве. Если мы в ребенка не закладываем здоровую пищу, то мы прекрасно понимаем какой шлейф заболеваний у детей. Поэтому я уверен, что школа должна нести здоровье детям, в том числе и в питании. Я очень забочусь о своих детях, об их питании, и мне хотелось бы, чтобы все дети Николаева имели возможность так питаться. Сегодня я убедился, что это возможно. За те деньги, которые выделяются городским бюджетом. Надо только иметь желание и любовь к этим детям. И совесть, чтобы не воровать на этом процессе, – рассказал Александр Садыков.

Напомним, ранее Александр Садыков раскритиковал состояние парка «Юность», который находится в аренде у фирмы николаевского бизнесмена Владислава Чайки, а также состояние одноименного концерт-холла.