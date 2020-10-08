Кандидат в мэры Николаева от партии «Миколаївці» Александр Садыков раскритиковал состояние парка «Юность», который находится в аренде у фирмы николаевского бизнесмена Владислава Чайки, а также состояние одноименного концерт-холла.

Об этом он рассказал в видеоролике, который он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

В видеоролике Александр Садыков прогуливается по территории парка и критикует его состояние спустя более 10 лет нахождения в аренде у частной фирмы.

— В этом парке проходили мои самые веселые года. Этот парк, за многие годы, не улучшился, в нем появились наливайки. Детская площадка сделана еще по программе компании «Roshen». Этот парк находится уже более 10 лет у двух предпринимателей. Один из них идет кандидатом в мэры города, — говорит Александр Садыков.

Борды Владислава Чайки

Политик также показал один из обшарпанных рекламных бордов арендатора парка Владислава Чайки и отметил, что, по его мнению, именно так предприниматель относится к самому парку.

— Вот мы как раз видим (указывает на борд с рекламой общественной организации Владислава Чайки, – прим.) человека, который арендует этот парк. Вот так, как этот человек относится к своим бордом, а они у него ободранные и вызвавшие, вот так он и относится к этому парку, — отметил Александр Садыков.

Состоянии концерт-холла

Александр Садыков также показал состояние концерт-холла «Юность», внешняя облицовка которого начала разрушаться и осыпаться. Он также отметил, что недавно в этом здании прошла партконференции партии действующего мэра Александра Сенкевича.

— Вот еще одном место бурной молодости, детства – кинотеатр «Юность». Недавно здесь прошла партийная конференция нашего мэра, партии «Пропозиція», где собрались одни профессионалы. У меня в голове это не укладывается! Если ты сюда приходишь, ты мэр, и у тебя такой бардак творится, то какой ты мэр? — сказал Александр Садыков.

Политик пообещал, что если партия «Миколаївці» займет достойное место в Николаевском городском совете, то парк и концерт-холл будут реконструированы и приобретают европейский облик.

Напомним, николаевский общественник и бизнесмен Владислав Чайка высказал недовольство, что некоторые предприниматели Николаева развивают свой бизнес, пользуясь родством с представителями власти.

Отметим, что совместный бизнес Владислава Чайки и Алексея Пелипаса активно развивался во времена руководства городом его отца - покойного Николаевского городского головы Владимира Чайки. В материале «Разделяй и продавай» Центра журналистских расследований говорится, что за годы правления мэра Владимира Чайки ему и его родственникам через различные схемы было роздано, по нашим подсчетам, порядка 12 тысяч квадратных метров имущества городской общины.

Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Кроме того, Владислав Чайка входит в состав учредителей компании «МАР-1», которая стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».

Что касается работы ЖЭКов «Центральный-1» и «ЖЭК «Забота», учредителем которого является Владислав Чайка, то, как пишет Центр журналистских расследований, им был отданы на облуживание самые престижные и коммерчески привлекательные районы города – центр и прилегающие к нему кварталы.

«И, как оказалось, не случайно. Придя на рынок коммунальных услуг, частные ЖЭКи начали приватизировать помещения в жилых домах, которые якобы были необходимы для работы жилищных контор. Далее приобретенные помещения переходили в собственность учредителей этих ООО – Алексею Пелипасу и Владиславу Чайке», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что николаевский общественный деятель и бизнесмен Владислав Чайка ответил на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, который раскритиковал Николаев за большое количество киосков, сравнив город с Шанхаем.

Публичная деятельность Владислава Чайки стала особенно активной с осени 2019 года. Политик кормил николаевцев блинами, дарил сковородки, покупал памперсы, открывал «под патронатом» дрифт-парк, на который жаловались николаевцы, учредил благотворительный фонд, вспоминал, как будучи подростком, участвовал в строительстве крейсера «Варяг», предлагал запустить поезд в Корабельный район, цитировал Индиру Ганди, способствовал строительству «японского моста» от имени своей общественной организации, поздравлял жителей города с днем адвокатуры, днем основания машиностроительного факультета НКИ, днем энергетика, днем ликвидатора ЧАЭС, днем работника сельского хозяйства и другими праздниками. Учитывая близость семьи Чайки со спикером парламента Дмитрием Разумковым, многие связывали эту активность с желанием участвовать в выборах от партии «Слуга народа». Но 1 июня 2020 года глава «Слуги народа» в Николаевской области Давид Арахамия заявил, что их политическая сила точно не выдвинет Владислава Чайку кандидатом в мэры Николаева.

Также напомним, что областная конференция партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» 23 сентября предложила в качестве кандидата на пост Николаевского городского головы общественника Владислава Чайку.

Временно исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний утверждает, что Владислав Чайка состоит в политической партии с декабря 2019 года.

Вместе с тем, судя по видеозаписи интервью Владислава Чайки, которую опубликовали в Телеграм-канале Klymenko Time, еще в июне этого года, три месяца назад, Владислав Чайка рассказывал о планах посетить съезд партии «Слуга народа», которую рассматривал как возможную политическую силу, которая бы его выдвинула в мэры Николаева. Известно, что Владислав Чайка является шурином главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова из «Слуги народа».

Примечательно, что ранее, неоднократно общаясь с журналистами, Владислав Чайка не ответил на вопрос о его отношении к «ОПЗЖ», информацию о намерении баллотироваться в мэры Николаева от этой партии называл слухами. Также он не смог высказать свою позицию в вопросе регулирования конфликта на Донбассе.

Кроме того, ранее Владислав Чайка заявил о своей поддержке президента Владимира Зеленского и похвалил его проект «Большая стройка». Отметим же, что партия «Оппозиционная платформа» наоборот, всячески критикует деятельность президента и монобольшинства в парламенте, говоря о его непрофессионализме и требуя отставки главы государства.