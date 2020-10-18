За последние 5 лет для развития Николаева было сделано в разы больше, чем за последние 25 лет.

Об этом во время шоу «Битва за город» заявил директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев.

— За последние пять лет мы (команда мэра Николаева Александра Сенкевича, — прим.) сделали больше, чем кто-либо за последние 25 лет, — заявил Сергей Коренев.

По его словам, последние полтора года были самыми успешными для жилищно-коммунального хозяйства Николаева за последние пять лет.

Это подтверждается реализованными проектами и высоким процентом освоения городского бюджета.

— За 2019 год мы реализовали проектов, в процентном соотношении, значительно больше, чем за каждый предыдущий год. Бюджет был освоен на 96% Департаментом ЖКХ. При этом, в силу проблем в казначействе, частично средства не были оплачены. Освоение дошло бы до 98%. Ни один предыдущий год за последнюю пятилетку не был настолько эффективным, как 2019, — заявил Сергей Коренев.

По словам Сергея Коренева, в прошлом году и сейчас в коммунальной сфере города внимание уделяется: реформированию жилого фонда и подходов к управлению им; лифтовому фонду; капитальному ремонту кровель; энергомодернизации жилого фонда; коммунальной инфраструктуре; модернизации котельных. Был сделан упор на пешеходные зоны, начат массовый ремонт зеленых зон.

В случае победы на местных выборах, Сергей Коренев в составе команды мэра Николаева Александра Сенкевича намерен продолжить начатое.

— Нужно продолжать делать работу. Нужно продолжать заниматься теми вещами, которые больше всего беспокоят горожан. По жилому фонду основной акцент мы хотим сделать на возобновлении подъездов, парадных зон и благоустройстве дворов. Ведь основной фактор, который у нас в головах, — это порядок. Когда люди видят порядок, они в состоянии поддерживать его. Надо заниматься от дома к площади благоустройством, приведением в порядок наших улиц, домов, частных проездов, — сказал Сергей Коренев.

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич показал отремонтированную улицу Индустриальную.