На следующий день после выборов масштабная помощь медицинским учреждениям, которые стоят не передовой борьбы с коронавирусом, продолжится.

Об этом сообщил пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время многотысячного митинга во Львове, сообщает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что власть Зеленского оказалась неспособной организовать этот процесс, и теперь Украина находится в первой десятке стран с наихудшим сценарием развития эпидемии.

— Было очевидно, что власть дилетантов не сможет дать ответ на этот вызов. Так же как и на любой другой. Именно поэтому наша команда уже в марте развернула мощную благотворительную волонтерскую деятельность, — напомнил Петр Порошенко.

Он отметил, что больницы по всей Украине получили более 50 новых и восстановленных аппаратов ИВЛ, 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч противовирусных очков, десятки тысяч защитных масок и тестов.

— О Львовщине мы тоже не забыли. Помощь получили 98 медицинских учреждений. Сейчас небольшая заминка. Закон запрещает благотворительность во время избирательной кампании, но хочу подчеркнуть: 26 октября мы продолжим, — сообщил Петр Порошенко. — Однако Фонд Порошенко и «Рошен» в выборах не участвуют. И поэтому Международный инвестиционный банк предоставил почти беспроцентный кредит (полтора процента годовых на 5 лет) — текстильной фабрике для того, чтобы закупить в Германии оборудования проклейки и запустить выпуск многократных защитных костюмов со всеми сертификатами для того, чтобы в Украине производить средства защиты для украинских врачей и учителей. Но при этом по цене вдвое дешевле, чем иностранные аналоги и втрое дешевле, чем власть сейчас поставляет их в наши больницы. И первую партию мы уже законтрактовали — 27000 таких изделий, чтобы раздать в больницах, — сообщил Петр Порошенко.

Пятый Президент подчеркнул, что правоохранительные органы должны расследовать, куда были потрачены миллиарды из коронавирусного фонда.

— Пациенты как минимум 80 процентов расходов платят из собственного кармана. Во Львовской области потребности в лекарствах покрываются на 20-25%. Об этом рассказал украинским журналистам Любомир Рак, врач Львовского центра здоровья легких. Сейчас один день в больнице стоит пациенту 2-2,5 тысячи гривен. И это только медикаментозного обеспечения. Если человек попадает в реанимацию, то есть случай тяжелый, сумма увеличивается до 5-6 тысяч гривен в день. Так где, спрашивается, те 66 миллиардов гривен, которые по нашему предложению парламент выделил Правительству Зеленского на борьбу с ковидом? И почему НАБУ не занимается этим? И разве не тех, кто разворовал эти ковидные средства, надо наказывать пожизненным заключением?! — говорит Петр Порошенко.

Пятый президент также акцентировал на проблеме обеспечения больниц кислородными точками.

— Острый дефицит медицинского кислорода. Почему вы концетраторы не закупили? Почему сеть по больницам не развели? Если кровать без кислорода, без реанимационных средств, то ты можешь просто прийти и полежать, — возмущается Петр Порошенко.

Петр Порошенко сообщил, что его команда нашла производителей, у которых уже закупают кислородные концентраторы. Несмотря на огромный спрос все же удалось перенести поставку с января на декабрь.

— Но почему восемь месяцев власть этим не занималась? — возмущается Петр Порошенко.

Пятый президент отметил, что Зеленский напоминает героя известной басни Глебова о кузнечике, который все лето беспечно пел и веселился, но вдруг пришла суровая зима.

— Семь месяцев времени власть занималась погоней за лайками — упустила время на видосики. Если власть сама такая беспомощная, сама такая немощная душой и телом, как она может исцелить людей?! — сказал Петр Порошенко.

Власть, которая сама является источником большой опасности для Украины, не способна гарантировать безопасность своим гражданам, — убежден лидер «Европейской Солидарности».

Ранее в «Европейской солидарности» заявили, что сейчас надо направлять средства на борьбу с коронавирусом, а не на прихоти президента Владимира Зеленского.