Российский оппозиционный политик Алексей Навальный обратил внимание, что президент США Дональд Трамп официально не осудил его отравление. Ранее это сделали лидеры Германии и Франции.

Об этом сообщает CBS News.

В сентябре Трампа из-за отсутствия реакции на произошедшее с Навальным раскритиковал его оппонент, кандидат в президенты от демократов Джо Байден.

— Я заметил, что Трамп этого не сделал, — сказал Алексей Навальный.

По словам политика, чрезвычайно важно, чтобы каждый, «в первую очередь президент США, выступил против применения химического оружия в 21 веке».

Ранее сообщалось, что Москва ответит зеркально на санкции Европейского союза в связи отравлением оппозиционера Алексея Навального.