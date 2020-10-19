Российский оппозиционный политик Алексей Навальный обратил внимание, что президент США Дональд Трамп официально не осудил его отравление. Ранее это сделали лидеры Германии и Франции.
Об этом сообщает CBS News.
В сентябре Трампа из-за отсутствия реакции на произошедшее с Навальным раскритиковал его оппонент, кандидат в президенты от демократов Джо Байден.
— Я заметил, что Трамп этого не сделал, — сказал Алексей Навальный.
По словам политика, чрезвычайно важно, чтобы каждый, «в первую очередь президент США, выступил против применения химического оружия в 21 веке».
Ранее сообщалось, что Москва ответит зеркально на санкции Европейского союза в связи отравлением оппозиционера Алексея Навального.
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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный обратил внимание, что президент США Дональд Трамп официально не осудил его отравление. Ранее это сделали лидеры Германии и Франции.
Об этом сообщает CBS News.
В сентябре Трампа из-за отсутствия реакции на произошедшее с Навальным раскритиковал его оппонент, кандидат в президенты от демократов Джо Байден.
— Я заметил, что Трамп этого не сделал, — сказал Алексей Навальный.
По словам политика, чрезвычайно важно, чтобы каждый, «в первую очередь президент США, выступил против применения химического оружия в 21 веке».
Ранее сообщалось, что Москва ответит зеркально на санкции Европейского союза в связи отравлением оппозиционера Алексея Навального.