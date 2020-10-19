В Украине на 8:45 19 октября зафиксировано уже 303 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 4,7 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 303 638 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 4 766 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 5 673 человек, из них за сутки - 66.

Выздоровели от болезни уже 126 489 человек, за сутки - 1 112.

Болеет на сегодня - 171 476 человек, прирост больных за сутки - 3 588.

Добавим, антирекорд по приросту случаев за сутки Украина «поставила» на прошлой неделе - более 6,4 тысячи. Ранее том, что прирост новых больных за сутки превысит 5 000, прогнозировали в Минздраве, указывая на необходимость соблюдать карантинные ограничения.