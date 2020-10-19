Елена Нестеренко

Несмотря на то, что в последнее время николаевцы активно обсуждают отмену выборов по разным причинам, Избирательный Кодекс имеет четкие ответы. Что будет, если крайне мало избирателей придет на выборы 25 октября? Разъясняет юрист Елена Нестеренко, которая также является кандидатом в Николаевский городской от партии «Слуга народа» (Ингульский район, округ №4).

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

— Сразу скажу, что даже если придут всего 10% процентов избирателей, то выборы всё равно не отменят. Обычно больше всего людей приходят голосовать за президента, немного меньше – на выборы в Верховную Раду, и традиционно небольшая явка – на выборах местных. Так вот, хочу обратиться ко всем горожанам: сейчас, после реформы децентрализации, когда соотношение государственного и местного бюджетов 40/60, именно местные выборы играют ключевую роль. Как никогда ранее, на местах можно решать гораздо больше вопросов, ведь появилось гораздо больше возможностей для этого. Поэтому работа депутатов местных советов приобретает более значимую роль в развитии города, - рассказала Елена Нестеренко.

Кандидат-юрист также отметила, что при низкой явке возрастает возможность фальсификаций.

— Не приходя на выборы, вы даёте шанс пройти в местный совет тем, кто честным путем туда вряд ли бы прошел. Низкая явка невыгодна каждому из нас, ведь если 10% проголосовавших сделают свой выбор вместо вас, то потом и обвинять в плохой работе депутатов особо будет некого, потому что 90% просто поленились выйти из дома и отдать свой голос достойным кандидатам. Мы же видим, как отработали предыдущие пять лет депутаты горсовета этой каденции. Они так и не смогли собрать единую команду, которая бы работала на благо города и горожан, - отметила Елена Нестеренко.

Елена Нестеренко подчеркнула важность максимальной явки на выборах 25 октября и призвала всех неравнодушных горожан прийти на избирательные участки.

— Уделите совсем немного времени для того, чтобы прийти и проголосовать. Это действительно важно, и каждый кандидат будем вам об этом говорить. Особенно ваш голос важен нам, молодым кандидатам, готовым командно работать на благо города. Чтобы проголосовать за меня, поставьте отметку за партию «Слуга народа» и затем напишите рядом разборчиво номер 1, - обратилась Елена Нестеренко к избирателям.

Ранее сообщалось, что кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» по 4 округу в Ингульском районе Елена Нестеренко рассказала, почему решила баллотироваться на выборах.