Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил о планах приобретения новых кроватей в больницы в связи с ухудшением ситуации с количеством заболевших коронавирусом в городе.

Об этом Александр Сенкевич сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ в субботу, 17 октября.

— При коечном фонде в пределах 200 мест в каждой больнице, мы подходим к тому моменту, когда у нас будут ограничены места. Сегодня мы думаем, как приобрести еще кровати для того, чтобы принимать больных на этих кроватях, - сказал Александр Сенкевич.

Также он сообщил, что городская власть обратилась к областной комиссии по ТЭБ и ЧС с предложением об открытии областного тубдиспансера.

— Мы вышли с предложением на областную комиссию ТЭБ и ЧС о том, чтобы открывать областной тубдиспансер. Это серьезное учреждение профильного типа легечных заболеваний. Мы считаем, что уже пора начинать его открывать, расконсервировать, приводить в порядок, врачей туда стягивать, - сказал Александр Сенкевич.

Николаевский городской голова считает, что ситуация в городе с количеством больных коронавирусом будет ухудшаться. По мнению Александра Сенкевича, это связано с тем, что николаевцы не соблюдают требования карантина.

— Сегодня действительно ситуация у нас прогнозируемо будет плохая. Потому что люди у нас в Николаеве не верят в коронавирус. Я провожу сейчас встречи, мы их организовываем на свежем воздухе, исключительно с соблюдением норм, все, даже не улице, в масках. Я стараюсь объяснять людям, что «Называйте коронавирус, как хотите: гриппом, ОРВИ, каким-то китайским гриппом, как хотите. Просто вы должны понять, что нужно защитить себя и своих близких от этого заболевания. Потому что никто не застрахован от того, чтобы заболеть и скоропостижно скончаться. Этот вирус, у него основная история в том, что у него большой инкубационный период, когда человек не знает, что он болеет, но при этом он заражает других, и второе - это его активное распространение в легких. ОН фактически убивает легкие, развивается пневмония с поражением в 10, 20, 30, 70 процентов легких. Потом человеку очень сложно восстановиться. Все зависит от его здоровья. Поэтому, логично, что у людей старшего возраста он развивается намного быстрее и намного плачевнее, - Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 18 октября в Николаевской области выявлено 135 новых случаев COVID-19. Из этого числа 97 случаев приходится на Николаев. За сутки от последствий, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 человека.