Руководство так называемой «ЛНР» обратилось к российским властям с просьбой предоставить или продать вакцину от коронавируса, но ответа от Москвы до сих пор не получили.
Об этом в эфире одной из местных радиостанций сообщила так называемая «министр здравоохранения «ЛНР» Наталья Пащенко, передают «Новости Донбасса».
— К нам не было еще предложений о предоставлении вакцины против коронавирусной инфекции в качестве гуманитарной помощи. Также мы вышли на рынок РФ с вопросом приобретения вакцины за денежные средства, но поставщики не откликнулись, — сказала она.
Пащенко отметила, что запрос на вакцину руководство «республики» сделало уже достаточно давно, хотя об этом не говорили публично. Подытоживая, «министр» заявила, что в ближайшее время вакцинацию в «ЛНР» проводить не будут.
Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что вакцину могут закупить только в том случае, что она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
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Руководство так называемой «ЛНР» обратилось к российским властям с просьбой предоставить или продать вакцину от коронавируса, но ответа от Москвы до сих пор не получили.
Об этом в эфире одной из местных радиостанций сообщила так называемая «министр здравоохранения «ЛНР» Наталья Пащенко, передают «Новости Донбасса».
— К нам не было еще предложений о предоставлении вакцины против коронавирусной инфекции в качестве гуманитарной помощи. Также мы вышли на рынок РФ с вопросом приобретения вакцины за денежные средства, но поставщики не откликнулись, — сказала она.
Пащенко отметила, что запрос на вакцину руководство «республики» сделало уже достаточно давно, хотя об этом не говорили публично. Подытоживая, «министр» заявила, что в ближайшее время вакцинацию в «ЛНР» проводить не будут.
Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что вакцину могут закупить только в том случае, что она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.