Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что за три года «бизнес уважаемых людей» вывел из Украины 22,4 миллиарда долларов.

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

По словам Любченко, 5 миллиардов долларов из 22,4 миллиардов вывели на Кипр, 4 миллиарда долларов - в Нидерланды, 3 миллиарда долларов - в Великобританию, 2 миллиарда долларов - в Германию.

– Недавно у нас состоялась конференция по выполнению плана BEPS. Мы пригласили наших коллег из соответствующих органов Германии, Нидерландов, Великобритании, Кипра, Швейцарии, Австрии, США - то есть из стран, куда больше всего наши уважаемые люди вывели денег. За три года они вывели 22 млрд долларов. Эта тема заслуживает внимания. Также около 90 млрд долларов в год контролируемых операций, - сказал глава Налоговой.

Он добавил, что 10 миллиардов из 22,4 - это дивиденды. Всего из 22,4 миллиарда долларов уплачено 0,63 млрд долларов налога по средней ставке 2,8%.

По словам Любченко, механизм трансфертного ценообразования (ТЦО) позволит оставить в стране 30-40 млрд долларов прибыли.

– Моя позиция - создать условия, когда страна немного отдохнет от нечестной игры, - сказал глава Налоговой.

Напомним, ранее глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что отложил бы повышение повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 июля 2021 до 1 декабря 2021 года.