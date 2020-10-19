Глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин рассказал про основные приоритеты работы фракции в городском совете в 2021 году. Среди них – ликвидация четырех райгосадминистраций в Николаеве.
Об этом он заявил во время политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести 16 октября.
— Что наша команда предлагает сделать в течение 2021 года? Первое, это ликвидировать все четыре райгосадминистрации в Николаеве, потому что они на 90% дублируют функции, которые есть в структуре горсовета, – отметил Юрий Кормышкин.
Он предлагает на местах ликвидированных администраций создать Центры предоставления административных услуг.
— На их места оставить административные центры, где население сможет получать необходимые услуги. Не нужен ни глава администрации, ни заместители, которые дублируют функции всех департаментов, существующие в горсовете, – подчеркивает глава «Нашего края» Юрий Кормышкин.
Ранее Юрий Кормышкин заявил, что фракция «Наш край» будет стараться делать все, чтобы Николаевский городской совет ушел от политики.
Политическая реклама
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин рассказал про основные приоритеты работы фракции в городском совете в 2021 году. Среди них – ликвидация четырех райгосадминистраций в Николаеве.
Об этом он заявил во время политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести 16 октября.
— Что наша команда предлагает сделать в течение 2021 года? Первое, это ликвидировать все четыре райгосадминистрации в Николаеве, потому что они на 90% дублируют функции, которые есть в структуре горсовета, – отметил Юрий Кормышкин.
Он предлагает на местах ликвидированных администраций создать Центры предоставления административных услуг.
— На их места оставить административные центры, где население сможет получать необходимые услуги. Не нужен ни глава администрации, ни заместители, которые дублируют функции всех департаментов, существующие в горсовете, – подчеркивает глава «Нашего края» Юрий Кормышкин.
Ранее Юрий Кормышкин заявил, что фракция «Наш край» будет стараться делать все, чтобы Николаевский городской совет ушел от политики.
Политическая реклама