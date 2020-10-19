Глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин рассказал про основные приоритеты работы фракции в городском совете в 2021 году. Среди них – ликвидация четырех райгосадминистраций в Николаеве.

Об этом он заявил во время политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести 16 октября.

— Что наша команда предлагает сделать в течение 2021 года? Первое, это ликвидировать все четыре райгосадминистрации в Николаеве, потому что они на 90% дублируют функции, которые есть в структуре горсовета, – отметил Юрий Кормышкин.

Он предлагает на местах ликвидированных администраций создать Центры предоставления административных услуг.

Юрий Кормышкин

— На их места оставить административные центры, где население сможет получать необходимые услуги. Не нужен ни глава администрации, ни заместители, которые дублируют функции всех департаментов, существующие в горсовете, – подчеркивает глава «Нашего края» Юрий Кормышкин.

Ранее Юрий Кормышкин заявил, что фракция «Наш край» будет стараться делать все, чтобы Николаевский городской совет ушел от политики.

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