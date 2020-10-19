В 2021 году фракция «Наш край» в Николаевском городском совете хочет внедрить автоматическое принятие решений горсоветом всех вопросов, которые касаются земли.

Об этом он заявил во время политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести 16 октября.

— Мы хотим внедрить автоматическое принятие решений городским советом всех вопросов, которые касаются земли. Такая система будет работать в том случае, если городской совет не рассмотрел земельный вопрос в течение 20 дней. А мэр, в свою очередь, будет обязан подписать такой документ в течение 10 дней. Так за один месяц получится решить проблему, которую не могут решить уже несколько лет, – отметил он.

По мнению Юрия Кормышкина, это позволит быстро и качественно наполнить городской бюджет Николаева.

— Так мы наполним городской бюджет – этих денег хватит для озеленения, строительства, укладки плитки, благоустройства парков и прочих работ, – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Юрий Кормышкин «Наш край» предложили в 2021 году ликвидировать все райгосадминистрации в Николаеве.

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