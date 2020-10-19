Глава областного совета Виктория Москаленко предложила отделить Корабельный район от Николаева, предоставив ему статус города, и вернуть историческое название.

Об этом она написала на своей странице в Facebоok.

Виктория Москаленко отметила, что львиная доля поступлений в бюджет Николаева приходит именно из Корабельного района. При этом, по ее словам, финансируется он по остаточному принципу.

— Корабельный район является главным бюджетообразующим районом города Николаева. Львиная доля бюджета города поступает именно из Корабельного района, не буду перечислять причины и наличие мощных предприятий, которые этому способствуют. Но, есть одно но, о чем люди возмущаются. Финансируется Корабельный район, то по остаточному принципу, и не своими депутатами, потому что район не имеет своего районного совета, а депутатами городского совета, которые имеют целью затянуть средства именно на свои районы, откуда они избирались. Оно и логично, но, если бы все распределялось справедливо. А справедливо или нет, мы видим в каком состоянии Корабельный район, и почему он считается не престижным. Как там в объявлениях на сайтах по продаже, покупке и съеме жилья в аренду пишут: «Корабельный район не предлагать». Вот это и есть оценка, как городские власти все эти годы относились к Корабельному району. Справедливо ли это? Я считаю, что — нет, — написала она.

Глава облсовета заявила, что инициирует соцопрос, чтобы узнать, хотят ли жители Корабельного района отделиться от Николаева и получить статус города. Также она хочет вернуть ему историческое название — Витовский.

— Поддерживаете ли Вы инициативу вернуть себе статус отдельного города, со своим бюджетом, своим председателем и своими депутатами? Конечно, это не быстрый путь, но если это получит поддержку подавляющего большинства жителей района, то народные депутаты, представляющие интересы громады Корабельного района в Верховной Раде, должны будут выполнять пожелания своих избирателей. Как говорил великий полководец Наполеон Бонапарт: «Главное начать бой, а там посмотрим»! — добавила она.

Напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко будет участвовать в местных выборах от партии «Европейская солидарность». Ее кандидатура под вторым номером утверждена в списке кандидатов в областной совет.