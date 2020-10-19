На Сумщине члены семьи Галаевых баллотируется от трех разных партий.

Об этом сообщает Новое время.

Так, отец семейства Магомед, который раньше становился депутатом от партии «Батькивщина», не изменил своим принципам и баллотируется от партии Юлии Тимошенко в Сумской областной совет. Это подтверждается на сайте ЦИК.

Его сыновья решили не соревноваться с отцом — они борются за пост депутата в Сумском городском совете — это также можно увидеть на сайте ЦИК. Расул Галаев баллотируется от «Евросолидарности», а Рустам — от партии Слуга Народа.

Напомним, в Запорожской области 17-летний парень украл урну для голосования с избирательного участка, чтобы разводить улиток.