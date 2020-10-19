На Сумщине члены семьи Галаевых баллотируется от трех разных партий.
Об этом сообщает Новое время.
Так, отец семейства Магомед, который раньше становился депутатом от партии «Батькивщина», не изменил своим принципам и баллотируется от партии Юлии Тимошенко в Сумской областной совет. Это подтверждается на сайте ЦИК.
Его сыновья решили не соревноваться с отцом — они борются за пост депутата в Сумском городском совете — это также можно увидеть на сайте ЦИК. Расул Галаев баллотируется от «Евросолидарности», а Рустам — от партии Слуга Народа.
Напомним, в Запорожской области 17-летний парень украл урну для голосования с избирательного участка, чтобы разводить улиток.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
На Сумщине члены семьи Галаевых баллотируется от трех разных партий.
Об этом сообщает Новое время.
Так, отец семейства Магомед, который раньше становился депутатом от партии «Батькивщина», не изменил своим принципам и баллотируется от партии Юлии Тимошенко в Сумской областной совет. Это подтверждается на сайте ЦИК.
Его сыновья решили не соревноваться с отцом — они борются за пост депутата в Сумском городском совете — это также можно увидеть на сайте ЦИК. Расул Галаев баллотируется от «Евросолидарности», а Рустам — от партии Слуга Народа.
Напомним, в Запорожской области 17-летний парень украл урну для голосования с избирательного участка, чтобы разводить улиток.