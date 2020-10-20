Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко сообщила, что в селе Мешково-Погорелово в ближайшее время амбулатория начнет работать в новом здании.

Об этом она рассказала в прямом эфире в Facebооk.

Виктория Москаленко сказала, что на данный момент амбулатория в селе Мешково-Погорелово располагается в общежитии. Однако вскоре учреждение переедет в новое здание.

— Это амбулатории, которые были впервые построены в Николаевской области по программе пятого Президента Украины Петра Алексеевича Порошенко «Сельская медицина». Мы планируем её открыть, может быть, со вторника, понемногу работать и перевозить вещи. Первые 14 амбулаторий были построены в Николаевской области, и мне как депутату областного совета от части Витовского района удалось направить финансирование на строительство двух амбулатории именно в Витовском районе. Субвенция на строительство амбулатории в Мешково-Погорелово направлялась через областной бюджет, это была инициатива команды «Европейской солидарности», — сказал она.

Также Виктория Москаленко добавила, что ей как депутату облсовета удалось направить деньги на строительство дороги, которая проходит рядом с амбулаторией.

— О таких условиях, наверное, 5 лет назад еще никто не мечтал. Сейчас эта «красавица» стоит здесь в центре рядом со школой. Здесь у нас в планах сделать ещё уголок отдыха, — добавила она.

Ранее сообщалось, что глава областного совета Виктория Москаленко предложила отделить Корабельный район от Николаева, предоставив ему статус города, и вернуть историческое название.