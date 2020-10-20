Почти 30 млн граждан США уже воспользовались правом досрочно проголосовать на выборах президента, и это рекордный показатель.

Об этом сообщает «Голос Америки».

По предварительным подсчетам, в 44-х штатах и Вашингтоне уже 29,6 млн человек проголосовали по почте или сделали это досрочно на избирательных участках.

Это количество превышает 21% от избирателей, которые приняли участие в выборах в 2016 году. Тогда проголосовали 136,6 млн граждан, 5,9 млн — сделали это досрочно.

При этом складывается впечатление о большей активности демократов. В тех штатах, которые отчитываются о партийной принадлежности избирателей, почти 54% бюллетеней были получены от сторонников демократов и 25 % — от республиканцев.

Дональд Трамп неоднократно критиковал досрочное голосование и обвинял демократов в попытках подтасовать результаты выборов с помощью голосования по почте.

В свою очередь, сенатор Камала Харрис, кандидат в вице-президенты от Демократической партии, призывает сторонников голосовать досрочно.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 50 тысяч избирателей получили ошибочные бюллетени для заочного голосования на выборах в США. Он назвал это фальсификацией выборов.