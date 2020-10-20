В Аргентине зафиксировали уже более одного миллиона случаев заражения коронавирусом.

По данным Министерства здравоохранения страны, за последние 24 часа было зарегистрировано 12 982 новых случаев заболевания, а всего коронавирус диагностировали у 1 002 662 человек, сообщает DW.

Кроме того, за сутки Аргентине умер 451 пациент с коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксировано 26 716 летальных случаев.

Аргентина стала пятой страной мире, где число зараженных коронавирусом превысило миллион. Впереди США (более 8,2 миллионов), Индия (более 7,5 миллионов), Бразилия (более 5,2 миллионов) и Россия (более 1,4 миллиона).

Всего в мире коронавирус диагностировали у более 40 миллионов человек, более 1,1 миллиона пациентов умерли.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5469 человек, зафиксировано 113 летальных случаев, 3044 пациента выздоровели.