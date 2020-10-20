В «Укрзалізниці» призывают правительство, несмотря на ухудшение эпидситуации с коронавирусом, не останавливать железнодорожное сообщение. Там говорят, что на это есть веские причины.

Такую позицию обнародовала пресс-служба перевозчика.

Там назвали четыре основные причины, почему останавливать железнодорожный транспорт не стоит, в частности:

Ограничения пригородного и дальнего пассажирского сообщения негативно влияет на эпидемическую ситуацию в Украине. При отсутствии поездов сотни тысяч людей будут вынуждены ежедневно выбирать для своих путешествий автотранспорт, в частности маршрутки. В большинстве случаев маршрутные перевозчики, в отличие от железнодорожных, не придерживаются надлежащих противоэпидемических мер.

Ограничение пассажирских перевозок может значительно ухудшить финансовое состояние Укрзализныци и привести к невозможности выполнять социальные обязательства перед железнодорожниками: компания будет вынуждена отправить в простой свыше 25 тысяч железнодорожников, которые задействованы в организации пассажирских перевозок.

Остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к крайне негативным последствиям для национальной экономики, ведь значительно ухудшится мобильность населения.

Опыт других европейских стран, которые ужесточают карантинные ограничения. Как правило, ограничения никоим образом не касаются работы транспорта.

В «Укрзалізниці» убеждают, что будут придерживаться всех рекомендаций и решений правительства, но в то же время там надеются, что эти решения будут «государственническими и взвешенными».

Напомним, что правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.