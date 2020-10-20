Кандидат в депутаты в Николаевский горсовет от партии «Слуга народа» Виталий Ким заявил, что их политсила может решить проблему с «Николаевоблтеплоэнерго», однако для этого им нужны голоса в городском совете.

Об этом он рассказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести 16 октября.

— Зря вы полезли в этот вопрос. Я хотел его не трогать. В декабре пошли первые обращения в горсовет о том, что должны быть запланированы деньги на Облтеплоэнерго — больше 40 обращений. Что сделала ваша команда? Давайте я буду отвечать. Вы потратили деньги на плитку; на то, что вы хотели и забыли о том, что люди должны быть с теплом, а когда пришло время платить за, скажем так, коммуналку, то вы такие: «Ой, а у нас денег не хватает, мы же их потратили уже». Это раз. Второе. Мы обращались в Нафтогаз, писали письма и в министерстве были, нам помогал нардеп Александр Пасечный. Суть проблемы в том, что вы потратили деньги вначале на социалку и забыли о тепле в доме людей. У нас ноль депутатов. Еще раз говорю, что были обращения нардепов, были переговоры в Нафтогазе, - сказал Виталий Ким.

Напомним, что из-за экономически необоснованного тарифа убытки с 2016 году убытки коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» составили около 245 миллионов гривен.