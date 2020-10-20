Депутат городского совета, глава городской организации «Европейской солидарности» считает, что при полной возможности помочь малому и среднему бизнесу пережить экономический спад, вызванный карантином, финуправление мэрии цинично оставляет николаевцев наедине с их проблемами, транжиря бюджет на второстепенные проекты.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

— В конце мая 2020 я инициировала, а депутатский корпус поддержал изменения в проект решения «Городская программа по предотвращению распространения короновирусной болезни COVID- 19 на территории города Николаев». Программа была направлена на поддержку николаевских предпринимателей, которые осуществляют деятельность на 1 и 2 группах и на время карантина не могли работать. Решение предусматривало отмену уплаты единого налога, — говорит Елена Киселева.

Елена Киселева подчеркнула реалистичность этой программы, ведь такую практику применяли в большинстве городов Украины.

— Убрать или минимизировать на период карантина единый налог — это самое малое, что местная власть может сделать для предпринимателей, которые не вели деятельности или осуществляли ее с ограничениями. Тем более, что нужно говорить не только о нескольких месяцах карантина, но, в целом, и обо всем периоде до конца 2020 года, поскольку многие семьи предпринимателей страдают от последствий экономического спада в связи с резким падением покупательной способности населения. Однако финансовое управление исполнительного комитета Николаевского городского совета, которое должно было разработать соответствующий проект решения в соответствии с этими изменениями, принятыми депутатами, проигнорировало потребности многих николаевских предпринимателей и отказалось установить нулевую или самую минимальную ставку единого налога — как на период карантина, так и на последующие кризисные месяцы. Объяснение простое: не хватает средств в бюджете города, — возмущается депутат.

По мнению депутата, чиновники нерационально расходуют бюджетные деньги на благоустройство города во время финансового кризиса и эпидемии.

— Финансовому управлению вместе с бюджетными распорядителями нужно пересмотреть часть расходов бюджета и отказаться в посткарантинний период от жизни на широкую ногу. Главным признаком такого провинциального шика стало неудержимое желание застелить плиткой большую часть центральной части города, а потом браво отрапортовать о достижении в освоении бюджета. Благоустройство — это очень хорошо но всему свое время. В период пандемии и положения, экономически сложного для малого бизнеса, органам исполнительной власти нужно более взвешенно подходить к определению приоритетов и понимать последствия расходования каждой копейки, — отметила Елена Киселева.

Политик выступаает за поддержкк малого бизнеса именно предложенным, проверенным и гарантированно работающим способом и обеспечение городской медицины всем необходимым.

— К сожалению, в Николаеве до сих пор не существует программы поддержки малого и среднего бизнеса в рамках послекарантинной деятельности. Это обязательно надо исправить в новой каденции городского совета. Я всегда стояла и стою на защите малого и среднего бизнеса в Николаеве, но один в поле не воин. Нужна поддержка николаевцев, чтобы в городской совет попало больше депутатов от «Европейской Солидарности», которые могут верно определять ключевые приоритеты и требовать их соблюдения от органов исполнительной власти, — резюмировала Елена Киселева.

пресс-релиз