В итальянском регионе Ломбардия могут ввести комендантский час из-за роста числа новых случаев коронавируса.

Соответствующее предложение накануне одобрил министр здравоохранения Роберто Сперанца, хотя пока что не в письменной форме, пишет La Repubblica.

Как сообщается, комендантский час в Ломбардии планируют ввести с 22 октября, если правительство не примет иного решения на национальном уровне. Он будет действовать с 23:00 до 5:00. В четверг местные власти Ломбардии должны точно установить правила новых ограничений.

Ожидается, что комендантский час будет предусматривать запрет на все виды деятельности и передвижения, за исключением крайней необходимости — по состоянию здоровья, с целью работы и другой доказанной необходимостью. Кроме того, средние и крупные торговые центры не будут работать в выходные дни.

Отмечается, что в понедельник Ломбардия зарегистрировала 1687 новых случаев COVID-19, что является самым высоким ежедневным показателем среди 20 регионов Италии.

Напомним, на заседании правительства, которое состоится во вторник 13 октября, Минздрав предложит ряд более строгих ограничений в зонах эпидемической опасности, но о локдауне речь не идет.