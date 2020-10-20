Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе выступления в Верховной Раде ответил на вопрос о возможности своей отставки.

Соответствующий вопрос главе Минздрава задала депутат от Голоса Ольга Стефанишина, пишет «Новое время».

— Относительно вашего вопроса, я вам уже отвечал: не все мечты сбываются, - сказал Максим Степанов.

В то же время на замечание депутата о невыполнении Минздравом принятых Радой законов и постановлений министр ответил, что «принять закон, проголосовать за него — это очень хорошо, а для реализации нужен определенный перечень действий, и очень жаль, что вы этого не понимаете».

Кроме того, он добавил, что баллотирование в Одесскую облгосадминистрацию не мешает ему выполнять обязанности главы Минздрава.

— Вы не найдете ни одного повода даже теоретического, чтобы я не занимался спасением граждан, - отметил он.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что суточный показатель заражения коронавирусом может вырасти до 8−10 тысяч в течение ближайших недель, в случае положительной динамики роста Украина вернется к более жесткому локдауну.