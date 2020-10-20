Основными заказчиками политической джинсы в онлайн-медиа 20 регионов Украины стали местные партии и «Зе! Команда/Слуга народа».

Таковы результаты исследования общественной организации «Институт массовой информации», проведенного в октябре этого года, в период предвыборной кампании.

На региональные партии пришлось 26% от общего количества положительных материалов с признаками политического заказа и неподобающе маркированной агитации. На втором месте — «Зе! Команда/Слуга народа» (20,5%). Третье место по уровню джинсы заняла партия «За будущее» (11,5%).

«ОПЗЖ» принадлежит 8% упоминаний от общего количества джинсы в положительной джинсе и неподобающе маркированной ацитации. 7% и 5% соответственно пришлось на «Батьківщину» и «Европейскую Солидарность», 1% упоминаний — на «Радикальную партию». Другие партии упоминались в 21% положительной джинсы и неподобающе маркированной рекламе.

По результатам исследования, 13% политических материалов с признаками заказа содержали фейки и манипуляции. Наибольшее количество фейков и манипуляций было зафиксировано в онлайн-медиа Днепра (15 фейков и манипуляций), Сум (11 фейков и манипуляций), Ужгорода, Тернополя, Харькова (по 10 фейков/манипуляций), Николаева (8 фейков/манипуляций), Запорожье и Львова (по 7 фейков/манипуляций). При этом, 50% выявленных фейков касались искаженных цифр и данных. Еще 17% пришлись на недостоверной контрагитацим и «черного пиара». 13% содержали недостоверную информацию и оценки, не соответствующие действительности. Столько же, 13%, пришлись на манипуляции с социологическими исследованиями и 7% составили манипулятивные заявления «псевдоэкспертов».

Как показало исследование, каждый пятый материал с признаками заказа (19% от общего количества джинсы) содержал контрагитацию или черный пиар против кандидатов/партий на местных выборах. Контрагитационные материалы публиковали против политиков местного уровня (40% от общего количества таких материалов), органов государственной власти (35%), партий и их ячеек (12%), политиков всеукраинского уровня (6%), органов местной власти (3%), другого (4%). Больше всего контрагитационных материалов было зафиксировано в онлайн-медиа Днепра (52% от общего количества материалов с признаками заказа в регионе).

При этом, регионами-антилидерами по уровню джинсы стали Днепр и Херсон (в среднем 12% от общего количества материалов в онлайн-медиа этих регионов имели признаки заказа), Винница (9%), Полтава и Хмельницкий (по 6%). Меньше новостей с признаками заказа зафиксировано в онлайн-медиа Чернигова (0,7% материалов с признаками заказа от общего количества публикаций в регионе).

Больше всего ненадлежаще маркированной политической агитации и рекламы размещали тернопольские (12%), полтавские (3,6%), хмельницкие (3,1%), а также черниговские и винницкие онлайн-медиа (2,7% и 2,6% соответственно от общего количества публикаций в регионе). Вообще не размещали ненадлежащим образом маркированную политическую агитацию в онлайн-медиа Кропивницкого, Ровно, Сум, Ужгорода и Херсона.

Больше всего упоминаний в пользу местных партий публиковали онлайн-медиа Ужгорода (80% от общего количества упоминаний в политической джинсе и неподобающе маркированной агитации региона). В пользу ОПЗЖ больше упоминаний было зафиксировано в сумских онлайн-медиа (71%). «Батьківщину» продвигали в материалах черкасские онлайн-медиа (40%). «Зе! Команду/Слугу народа» больше пиарили в онлайн-медиа Житомира (57%), «За майбутнє» — в Черкассах (55%), «ЕС» — во Львове (30%), а «Радикальную партию» — в Херсоне (3% от общего количества упоминаний в политической джинсе и неподобающе маркированной агитации региона).

По данным результатов мониторинга, чаще всего заказчиками джинсы в онлайн-медиа выступали политические партии, включая ячейки (40% от общего количества джинсы), на втором месте — политики местного уровня (37%). Положительные заказные материалы об органах местной власти составили 14% публикаций, об органах государственной власти — 4,6% публикаций, о политиках всеукраинского уровня — 4%, другие — 0,4% от общего количества джинсы в новостях 20 регионов Украины.

В рамках исследования были проанализированы 15982 новости в онлайн-медиа, из них 656 материалов с признаками заказа, 188 материалов с ненадлежащей маркировкой, 522 упоминания о политических партиях в положительной джинсе и неподобающе маркированной агитации с 5 по 7 октября 2020 в 200 региональных онлайн-медиа в 20 регионах Украины (Винница, Волынь, Днепр, Донецк (Мариуполь), Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов). Выявлено 107 фейков/манипуляций в материалах с признаками заказа и в материалах с ненадлежащей маркировкой.

В мониторинг попали исключительно новости новостной ленты интернет-СМИ: статьи, журналистские расследования, аналитика, блоги, авторские колонки, анонсы и т. п. не анализироваться.

Методология мониторинга включала анализ количества публикаций с признаками заказа в новостных лентах региональных онлайн-медиа, анализ количества положительной джинсы и контрагитации, ненадлежаще маркированной рекламы, определение основных заказчиков положительных публикаций с признаками заказа, анализ количества упоминаний в заказных публикациях и неподобающе маркированной политической агитации о партийных силах и определение основных типов фейков в материалах с признаками заказа и неподобающе маркированной рекламе.

Напомним, в сентябре эксперты Института массовой информации зафиксировали в Украине 15 нарушений свободы слова. Преимущественно это было применение физической агрессии против журналистов.