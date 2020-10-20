Кандидат в депутаты горсовета от партии «За майбутнє» Наталья Ильчанинова поинтересовалась у главы областного штаба, кандидата в депутаты горсовета от «Слуги народа» Виталия Кима о том, что его команда планирует делать с земельными вопросами, которые останутся нерассмотренными после окончания каденции текущего созыва.

Об этом она спросила в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести 16 октября.

— Вы обратили внимание на то что вы проведете инвентаризацию. Я сейчас о земле. Игорь Сергеевич (Дятлов, — прим.) предложил пересмотреть оценку, по которой осуществляется оплата аренды. А скажите мне, пожалуйста, а что будет с вопросами, которые у нас исчислялись до недавнего времени почти миллионом, которые в какой-то момент были сняты на пересмотр? — спросила Наталья Ильчанинова.

Наталья Ильчанинова

Она добавила, что многие вопросы были поданы в 2015-2017 годах. За это время произошли изменения в нормативно-правовых актах.

— Вот не успевают закрыть земельную сессию. Приходит новый совет, а там висят вопросы периода долгосрочного. Я просто знаю, о чем я говорю. Я в 2015 году получила Госгеокадастр (стала и. о. начальника управления, — прим.) с 5 тысячами заявлений с 2014 года, включительно с жителями села, включительно с АТОшниками, которые не рассматривал никто. Я знаю, что я сделала, а что сделаете вы? — сказала она.

Виталий Ким рассказал, что планирует упростить и цифровизировать процедуру рассмотрения земельных вопросов в целом.

— Я с ними буду разбираться. Задача менеджера — упрощать сложную задачу. Я бы хотел, чтобы это выглядело, как интернет-магазин. Когда человек на сайте видит земельный участок, нажимает кнопку и видит, сколько стоит услуга. Нужно убрать по-максимуму человеческий фактор, — убежден он.

Виталий Ким

По мнению Виталия Кима, вопросы, которые относятся к частным лицам, например, участкам под жилыми домами, необходимо утвердить сразу. А те, которые относятся к бизнесу, пересматривать заново.

— Мне абсолютно ничего не надо от людей, я собираюсь их выдать. Но. Чтобы не прятали под эти вопросы какие-то сетевые отводы земли, ларьки, будки, продление резервов депутатских. Все, что человеческое, людское, надо сразу отдать. Все, что под бизнес, надо рассматривать, — убежден Виталий Ким.

Напомним, что во вторник, 13 октября, депутаты Николаевского городского совета в третий раз не смогли собраться для проведения земельной комиссии.