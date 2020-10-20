Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «ОПЗЖ» Андрей Ерёмин предложил свое видение развитие Кинбурнской косы для создание комфортных условий для ее жителей и туристов.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Андрей Ерёмин рассказал, что так как он прописан на Кинбурнской косе, он прекрасно понимает ее проблемы в части условий жизни людей и отдыха туристов.

— Я больше семи лет прописан на Кинбурнской косе и, действительно, большую часть своего времени я провожу именно там, поэтому я вижу и понимаю, как можно улучшить и ускорить темпы развития туристической отрасли в Николаевской области. В период карантина Кинбурн стал своего рода Меккой для туристов, так как заграничные курорты были закрыты. К большому сожалению, после себя люди оставляют мусор. Отмечу, что давным-давно существует проект, который помог бы решить этот вопрос. Но извечная проблема — бюджет. Местный совет не имел никакого дохода от туристов и даже если он и был, то это мизерные суммы. Совет даже не смог обеспечить зарплатой директора местного коммунального предприятия, я уже не говорю о привлечении какой-то техники и осуществления самой деятельности. Если бы туризм приносил прибыль местному совету, они могли бы использовать эти деньги для развития инфраструктуры, облагораживания и так далее, то есть, для привлечения еще большего количества туристов, — говорит Андрей Ерёмин.

Он также отметил, что сегодня из-за решения Верховной Рады об укрупнении районов Николаевской области, вопросом развития Кинбурнской косы будет заниматься городской совет Очакова, что по мнению политика не принесет позитивного результата.

— На сегодняшний день, насколько мне известно, Покровский сельский совет прекратит свое существование. Исходя из планов по укрупнению районов Николаевской области, все три села — Покровка, Васильевка и Покровское, насильно передали Очакову, несмотря на негодование общественности. То есть, в дальнейшем решение проблем Кинбурна, в том числе и с мусором, будут на городском совете Очакова, а какое у них мнение по этому поводу неизвестно. По сути, такое решение неправильное, — отметил политик.

В свою очередь Андрей Ерёмин предлагает решением Верховной Рады представить предоставить Кинбурнской косе статус труднодоступного региона, что позволит решить проблему с логистикой и развитием туристической отрасли на данной территории.

— Я считаю, что идеальным вариантом было бы получение статуса труднодоступного региона. Потому что помимо проблем с мусором и туристами, валом и других вопросов, требующих решений: подвоз детей в школу, доступность магазинов и так далее. На сегодняшний день, в Покровском сельском совете существует две школы: одна школа находится в селе Покровка, которая два года назад стала не третьей, а второй ступени, то есть старших классов там нет, вторая школа — в Васильевке. Но по закону мы не можем подвозить детей дольше 40 минут или же определенного километража. Получается так, что мы не попадаем ни по времени, ни по километражу. Также, практически полгода Кинбурн отрезан от Очакова. В период ледостава переправы нет никакой, то есть для того, чтобы добраться к районному центру, нужно ехать 250 километров вокруг — через Херсонскую область. Именно по этим причинам статус труднодоступного региона Кинбурну необходим. Решение о предоставлении статуса региона принимает Верховная Рада. Были соответствующие обращения, есть и целая стопка переписок с нашими народными депутатами, но вопрос никак не сдвинулся. На самом деле, существует закон, который регулирует данные вопросы, но его писали специально под села в Карпатах, поэтому его достаточно немного видоизменить, ничего придумывать и принимать заново не требуется. Это бы решило многие проблемы и вопросы на Кинбурне. Кроме этого, областная власть никак не способствует развитию логистики. Раньше для проезда льготников выделялись деньги. Сейчас же нет ни копейки дотаций на эти перевозки, то есть, все это «ложиться на плечи» перевозчиков, они вынуждены выделять на это деньги со своего кармана, — предложил Андрей Ерёмин.

Напомним, в 2015 году в Херсонской облгосадминистрации инициировали переговоры по присоединению трех сел на Кинбурнской косе Николаевской области к Голопристанскому району Херсонской области.