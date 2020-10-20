В Беларуси объявили о формировании добровольных дружин для помощи силовикам в охране общественного правопорядка, раскрытии преступлений и даже задержания нарушителей.
Об этом сообщает белорусский телеканал ONT News.
Вступить в ряды «народной дружины» могут все граждане Беларуси, которым исполнилось 18 лет. Поощрять добровольцев будут отгулами и деньгами.
У «дружинников», как и в советское время, будут красные повязки. Они будут патрулировать улицы и при необходимости проводить «профилактические беседы» с гражданами.
График работы добровольцы должны согласовать с правоохранителями, но преимущественно это будет вечернее время – предположительно с 18:00 до 22:00.
Напомним, в Беларуси на протестах против режима Александра Лукашенко 18 октября задержали десятки людей. По подсчетам правозащитников, задержаны по меньшей мере 72 человека.
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В Беларуси объявили о формировании добровольных дружин для помощи силовикам в охране общественного правопорядка, раскрытии преступлений и даже задержания нарушителей.
Об этом сообщает белорусский телеканал ONT News.
Вступить в ряды «народной дружины» могут все граждане Беларуси, которым исполнилось 18 лет. Поощрять добровольцев будут отгулами и деньгами.
У «дружинников», как и в советское время, будут красные повязки. Они будут патрулировать улицы и при необходимости проводить «профилактические беседы» с гражданами.
График работы добровольцы должны согласовать с правоохранителями, но преимущественно это будет вечернее время – предположительно с 18:00 до 22:00.
Напомним, в Беларуси на протестах против режима Александра Лукашенко 18 октября задержали десятки людей. По подсчетам правозащитников, задержаны по меньшей мере 72 человека.