В зоне боевых действий на Донбассе 20 октября один украинский военный получил акубаротравму (повреждение уха) в результате обстрела боевиков. Его состояние здоровья называют удовлетворительным.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Военнослужащего доставили в лечебное учреждение. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Всего за минувшие сутки боевики шесть раз нарушали «тишину», говорят в штабе. Так, у Светлодарска и Майорска боевики использовали стрелковое оружие, неподалеку Авдеевки применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Также штаб зафиксировал на Приазовье, в районе Павлополя, пролет беспилотника типа «Квадрокоптер» с пересечением линии разграничения. Украинские военные подавили радиоэлектронными средствами беспилотник, теперь его невозможно использовать.

С начала суток 21 октября в штабе не зафиксировали огневой активности боевиков.

Напомним, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений режима тишины на Донбассе. Все — в Донецкой области.