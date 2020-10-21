В Украине больными COVID-19 или с подозрением на коронавирусную болезнь занято 22 977 коек в больницах, отведенных для инфекционных больных на время эпидемии.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, пишет «Украинская правда».

— Были госпитализированы за минувшие сутки 1009 человек. На сегодняшнее утро на койках (в больницах) находится 22 977 человек. Это люди, которым уже подтвержден COVID-19 или с подозрением они находятся в больницах, исходя из своего состояния, из тяжести болезни, - сказал Максим Степанов.

Ранее министр заявлял, что в Украине готовы для больных с коронавирусом порядка 36 тысяч коек, верхний предел возможностей — 52 тысяч коек.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6719 человек, зафиксирован 141 летальный случай, 2686 пациентов выздоровели.