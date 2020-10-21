Об этом 20 октября во время виртуального круглого стола под эгидой «Атлантического совета», который был посвящен сопротивлению крымских татар притеснениям и репрессиям со стороны оккупационных властей Крыма, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает «Укринформ».

Она отмечает, что колонизация полуострова происходит прямо сейчас. В МИД считают, что сейчас уже полмиллиона российских граждан живет в Крыму и называют это «огромной угрозой для национальной безопасности Украины».

Джапарова отмечает, что Россия использует демографическую чистку как свой «классический» инструмент для сокрытия собственных преступлений. Оккупационные власти устраивают для местного населения психологический террор, проводят произвольные аресты и систематические обыски с единственной целью — запугать людей, забрать у них свободу на сопротивление и на самовыражение.

Также в МИД отмечают, что Россия продолжает превращать Крым в свою военную базу. Любые ее действия, в частности инфраструктурные проекты, имеют очевидное военное назначение. Даже дороги, которые строят в Крыму, предназначены для усиления военного присутствия.

— Россия удвоила такое военное присутствие, они модернизировали свой военных компонент в воздухе, в море и на суше, имеют в настоящее время шесть подводных лодок, чего более чем достаточно, чтобы контролировать всю акваторию Черного моря, — подчеркнула Эмине Джапарова.

Напомним, экс-депутат Верховного совета Крыма, основатель «Русского блока» Александр Свистунов требует добавить в учебники истории полуострова сведения об «украинской оккупации» и «русской весне».