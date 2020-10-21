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Центральная избирательная комиссия предупреждает, что процесс подсчета голосов избирателей после дня голосования на местных выборах будет длительным.
Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.
В сентябре комиссия провела симуляцию подсчета голосов избирателей на избирательном участке. ЦИК рассказывает о трудностях, которые возникли в процессе подсчета.
Занесение сведений в протокол — полных названий 15 местных организаций политических партий и ФИО кандидатов в депутаты (5 местных организаций политических партий по 7 кандидатов, 5 — по 9 кандидатов и 5 — по 12 кандидатов) в один экземпляр протокола «от руки» заняло 1 час 40 минут. И это при условии, что во время заноса «секретарю комиссии» уже помогал другой «член комиссии» и диктовал ФИО кандидатов.
Чтобы уменьшить время оформления протокола, ЦИК принял протокол: полные названия местных организаций политических партий и ФИО кандидатов будут напечатаны.
Во время симуляции у «членов участковой избирательной комиссии» возникали вопросы, например, считать ли действительным бюллетень, если отметка сделана возле полного названия местной организации политической партии и отметки в нескольких квадратах с нанесенным трафаретом.
Центральная избирательная комиссия разъяснила порядок заполнения бюллетеня в постановлении.
— Подсчет голосов избирателей 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий. Он будет продолжительным. Мы просим членов комиссий придерживаться четкого алгоритма действий, чтобы подсчет голосов провели правильно и без осложнений, - сказано в сообщении.
Напомним, что Верховная Рада Украины назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.
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Центральная избирательная комиссия предупреждает, что процесс подсчета голосов избирателей после дня голосования на местных выборах будет длительным.
Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.
В сентябре комиссия провела симуляцию подсчета голосов избирателей на избирательном участке. ЦИК рассказывает о трудностях, которые возникли в процессе подсчета.
Занесение сведений в протокол — полных названий 15 местных организаций политических партий и ФИО кандидатов в депутаты (5 местных организаций политических партий по 7 кандидатов, 5 — по 9 кандидатов и 5 — по 12 кандидатов) в один экземпляр протокола «от руки» заняло 1 час 40 минут. И это при условии, что во время заноса «секретарю комиссии» уже помогал другой «член комиссии» и диктовал ФИО кандидатов.
Чтобы уменьшить время оформления протокола, ЦИК принял протокол: полные названия местных организаций политических партий и ФИО кандидатов будут напечатаны.
Во время симуляции у «членов участковой избирательной комиссии» возникали вопросы, например, считать ли действительным бюллетень, если отметка сделана возле полного названия местной организации политической партии и отметки в нескольких квадратах с нанесенным трафаретом.
Центральная избирательная комиссия разъяснила порядок заполнения бюллетеня в постановлении.
— Подсчет голосов избирателей 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий. Он будет продолжительным. Мы просим членов комиссий придерживаться четкого алгоритма действий, чтобы подсчет голосов провели правильно и без осложнений, - сказано в сообщении.
Напомним, что Верховная Рада Украины назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.