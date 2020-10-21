Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Виталий Ким похвалил работу директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренева.

Об этом он рассказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести 16 октября.

В частности, Виталий Ким заявил, что Сергей Коренев «находится на своем месте» во время обсуждения вопроса отсутствия строительства новых детских садов в Николаеве.

— Если честно, я считаю, что Вы на своем месте и не можете отвечать за команду Сенкевича. Не знаю почему сейчас это приписали. Единственное, что скажу: ваш так называемый праймериз — Панченко, насколько я знаю, выиграл праймериз на второе место, а вы поставили его на восьмое. Смысл этого очковтирательства? [...] Вы хороший человек в ЖКХ. Вы там разбираетесь и хорошо работаете, но это неправильно, когда Вам дает команду мэр, а не профильный зам, который должен отвечать за все это направление, где и земельное, и архитектурное, и ГАСК. Вроде как строите, а ГАСК не принимает. Вы отправили на земельное управление — они не готовят документы, - сказал Виталий Ким.

Виталий Ким Сергей Коренев

Стоит отметить, что Сергей Коренев является кандидатом в депутаты Николаевского городского совета от партии «Пропозиція».

Напомним, ранее Егор Клецов, который отказался от участия в местных выборах 2020, в которых планировал участвовать как кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа», заявил о желании попробовать себя в должности директора Департамента ЖКХ, или профильного вице-мэра.