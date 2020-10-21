В Николаеве на встречу лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича с активом приехали националисты.

Об этом пишет издание «Новости-N».

Как известно, в среду, 21 октября, в концерт-холле «Юность» должна состояться встреча председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с активом партии. Начало мероприятия было запланировано на 12:00.

На встречу пришли активисты Нацкорпуса, «свободовцы», представители Ассоциации участников боевых действий — всего около 50 человек. В руках они держат плакаты. Они выстроились живой цепью перед входом в здание и не пропускают внутрь депутатов и кандидатов от партии «ОПЗЖ».

На месте присутствуют большое количество правоохранителей в полном обмундировании.

Издание сообщает, что к «Юности» съезжаются депутаты от партии «ОПЗЖ», которые пытаются пройти внутрь, но их не пропускают. Некоторые пытались войти с бокового входа, однако по всему периметру стоят активисты, которые всех желающих пройти внутрь, отправляют к главному входу.

Пока снаружи происходит стычка с активистами, внутри проверяют списки присутствующих.

Через время организаторы попросили участников мероприятия покинуть зал, сказав, что их отвезут «в другое место». Куда именно - не уточняется. Люди начали выходить из концерт-холла, пишет издание.

Напомним, что политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выдвинула кандидатуру Владислава Чайки на пост Николаевского городского головы.

Владислав Чайка утверждает, что на реализацию его программы ему необходимо 10 лет, а потому он планирует быть городским головой две каденции.



