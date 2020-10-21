Глава областного совета Виктория Москаленко и ее заместитель Тахир Садридинов вручили друг другу награды за развитие Николаевской области.

Об этом стало известно сегодня, 22 октября, передает корреспондент НикВести.

Отметим, что сегодня, депутаты Николаевского областного совета не смогли собраться на заседание. Как известно, всего в повестке сессии было 13 вопросов. Самым первым стоял вопрос об отчете главы Николаевского областного совета. Помимо этого, депутаты должны были заслушать отчеты Николаевской ОГА о выполнении программы экономического и социального развития, а также программы развития автомобильных дорог.

Несмотря на то, что заседание не состоялось Виктория Москаленко решила провести церемонию награждения лучших депутатов за их упорный труд в развитии Николаевщины и работе на сессиях. Среди них оказался ее заместитель Тахир Садридинов.

Виктория Москаленко и Тахир Садридинов

В свою очередь после того, как глава облсовета наградила представителей депутатского корпуса и сделал с ними совместное фото, было зачитано распоряжение ее заместителя Тахира Садридинова, которым она была награждена отличием «За заслуги перед Николаевщиной» II степени.

Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что собирается провести 2, а то и 3 сессии после проведения местных выборов.