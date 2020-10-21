Об этом она сказала во время встречи с представителями Совета Европы.

В частности Венедиктова говорила об отдельных «дискриминационных положениях» относительно зарплаты прокуроров в проекте бюджета на 2021 год. Представители Офиса Совета Европы в Украине выразили свою обеспокоенность по этому поводу, говорят в Офисе генпрокурора.

Отметим, сейчас в проекте госбюджета на 2021 год заложили 1000 гривен минимального прожиточного минимума для прокуроров окружной прокуратуры. Эта сумма станет основой для расчета их зарплат. То есть, если рядовой прокурор будет получать 20 «минималок» в месяц, его зарплата составит 20 тысяч гривен.

Напомним, Президент Владимир Зеленский дал генеральному прокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года, чтобы та показала результат — шаги в сторону «посадок» коррупционеров.